Kleine ramp voor staartploeg Eupen: volledige centrale defensie is out

KAS Eupen staat na het verloren degradatieduel tegen KV Mechelen voor enkele cruciale weken met oog op het behoud. De Panda’s kwamen helaas niet ongeschonden uit die wedstrijd want hun volledige centrale driemansverdediging geraakte geblesseerd. Eupen-coach Claude Makélélé zal moeten puzzelen voor de match tegen Zulte-Waregem komend weekend. Siebe Blondelle, Jordan Lotiès en Mathieu Peybernes zijn out.

Blondelle verrekte zijn dij tijdens de match op KV Mechelen en pakte zijn vijfde geel, dus is sowieso geschorst voor de match tegen Waregem, ook al komt die wedstrijd sowieso te vroeg. Lotiès heeft een spierscheur van 3 centimeter in de quadriceps en is ook zeker out voor de volgende wedstrijd.

Foto: JEFFREY GAENS

Peybernes tenslotte heeft een contractuur aan de kuit, hem hoopt Eupen alsnog fit te krijgen voor Zulte-Waregem. Makelélé, die steevast met drie centrale verdedigers speelt, heeft er met Valiente nog maar één over en zal moeten schuiven in de komende wedstrijden.