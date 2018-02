Romelu Lukaku: “Ik keer ooit nog terug naar Anderlecht”

Brussel - Romelu Lukaku wil zijn carrière afsluiten bij RSC Anderlecht, de club waarvoor hij in 2009 zijn debuut maakte als profvoetballer. Dat heeft de topschutter van de Rode Duivels gezegd in een videoboodschap die dinsdag verspreid werd via de officiële kanalen van de landskampioen.

“Mijn droom was altijd om voor Anderlecht te spelen. Voor het einde van mijn carrière zal ik zeker terugkomen, dat kan ik nu al beloven. Ik heb hier een ontzettend mooie tijd gekend”, zei Lukaku, die maandag een bezoek bracht aan het trainingscentrum in Neerpede.

De Rode Duivel, die momenteel het shirt van Manchester United draagt, doorliep ook de jeugdreeksen bij paars-wit, nadat hij in 2006 was weggeplukt bij Lierse. In de zomer van 2011 verliet Lukaku de Brusselaars voor de Engelse topclub Chelsea.