Nu ook beter dan Messi: van deze straffe statistiek van De Bruyne val je achterover

Er is niemand die meer assists heeft gegeven in de grootste vijf competities van Europa dan Kevin De Bruyne sinds de Rode Duivel er in augustus 2012 zijn intrede maakte. Door de drie assists waar de Belgische spelverdeler afgelopen weekend mee strooide, doet hij nu ook beter dan de enige persoon die hij nog moest overvleugelen: Barcelona-ster Lionel Messi.

Het is de Engelse krant The Times die maandag met het straffe lijstje kwam. Sinds zijn overstap naar Chelsea en bijhorende uitleenbeurt aan het Duitse Werder Bremen in augustus 2012 totaliseerde De Bruyne 77 assists in 176 wedstrijden. Niet slecht, zeker niet als je bedenkt dat hij na zijn uitleenbeurt nog een tijdje op de bank moest zitten bij Chelsea alvorens hij verkocht werd aan het Duitse Wolfsburg. Dat verkocht De Bruyne in augustus 2015 dan weer aan het Engelse Manchester City.

De Bruyne telt nu welgeteld één assist meer dan Lionel Messi, de enige die ietwat in zijn buurt komt. De Argentijn staat op 76 assists uit 190 matchen.