Deze vrouw kroop in het röntgenapparaat omdat ze het personeel niet vertrouwde met haar handtas

Wie met het vliegtuig reist of in sommige gevallen met de trein, moet zijn handbagage afgeven om die te laten scannen. Je gerief verdwijnt misschien twintig seconden onder een röntgenapparaat, maar dat was voor deze Chinese vrouw al reden genoeg om het personeel te wantrouwen.

Om er zeker van te zijn dat de personeelsleden niks zouden stelen uit de handtas van de vrouw, besloot ze om zelf ook onder het röntgenapparaat te gaan liggen. Dat leverde een ongewone foto op en heel wat vreemde blikken.

Wat er precies in de handtas zat van de vrouw waardoor ze er niet van weg wilde, is nog altijd niet geweten. Al wordt er gespeculeerd dat er een cadeautje in zat om het Chinese Nieuwjaar te vieren.