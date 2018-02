Lang leve België: Standard kan door handigheidje zeker beroep doen op Sa Pinto en Mpoku tegen Charleroi en Club Brugge

Brussel -

Standard dreigde het in de toppers tegen Charleroi en Club Brugge zonder trainer Ricardo Sa Pinto en aanvaller Paul-José Mpoku te moeten doen. Er hing de twee immers een schorsing boven het hoofd, maar die is nu voorlopig van de baan doordat de Rouches beslisten in beroep te gaan. De Geschillencommissie Hoger Beroep kan pas straffen opleggen vanaf maandag 26 februari.