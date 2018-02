Ook in de Champions League krijgt Mignolet geen kans meer voor Liverpool

Liverpool-trainer Jürgen Klopp heeft aangekondigd dat Simon Mignolet ook de Champions League-match tegen Porto vanop de bank zal moeten meemaken. Eerder besliste de Duitser de doelmannen te roteren op het kampioenenbal, maar nu zijn landgenoot Loris Karius eerste doelman geworden is in de competitie, blijkt dit plots niet meer nodig.

Eerder op het seizoen deed het nog de wenkbrauwen fronsen: eerste doelman Simon Mignolet die op de bank zat in de Champions League-matchen van zijn club Liverpool, terwijl vervanger Loris Karius voluit zijn kans kreeg. In toch niet bepaald de meest overbodige competitie ter wereld. Nu Karius de rol als eerste doelman van Mignolet heeft overgenomen in de competitie, zou je daarom misschien verwachten dat de Rode Duivel nu zijn kans krijgt op het kampioenenbal. Niets blijkt echter minder waar. Klopp maakte dinsdagavond bekend dat Karius gewoon in doel blijft staan in de achtste finale tegen Porto.

“Het is voor elke doelman hetzelfde: ze hebben allemaal vertrouwen nodig”, verklaarde Klopp op de website van Liverpool. Hij gooide daarbij bloemetjes naar Karius. “Ik praat er liever niet te veel over, maar zijn prestatie tegen Southampton was belangrijk. Er waren een paar echt goede reddingen, goeie beslissingen, slimme beslissingen waarbij hij het spel snel hervatte en nog zo’n dingen. Hij speelde goed mee, was open en deed het gewoon goed.”