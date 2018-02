Nog niet eens alle televisierechten verkocht, maar Premier League heeft er wel alweer 5 miljard aan verdiend

De Engelse Premier League heeft al 4,5 miljard pond (5 miljard euro) verdiend aan de uitzendrechten voor de seizoenen 2019-2022. Dat terwijl er nog maar vijf van zeven pakketten verkocht zijn. Het vorige, in 2015 afgesloten, televisiecontract was 5,14 miljard pond waard.

“Dat we nu met nog twee pakketten te verkopen al aan dit bedrag komen, bewijst hoe goed ons product is”, verklaarde voorzitter Richard Scudamore. “Onze clubs zorgen voor een uitstekende voetbalcompetitie.”

Sky, dat in 2015 4,176 miljard pond op tafel legde om elk seizoen 126 wedstrijden mogen uit te zenden, verkreeg nu de rechten op vier pakketten, goed voor 128 wedstrijden per seizoen. De zender zal vrijdagavond, zaterdagavond, zondagnamiddag en maandagavond live wedstrijden brengen en heeft daarbij elk weekend de eerste keuze. Het vijfde pakket dat al de deur uitging, ging naar BT. Het Britse telecombedrijf kreeg de rechten op 32 zaterdagnamiddagwedstrijden in handen. In 2015 betaalde BT 960 miljoen pond voor 42 wedstrijden. In maart 2017 stak BT rivaal Sky de loef af bij het verkrijgen van de Britse tv-rechten voor de Champions League. Het moest daar wel 394 miljoen pond per seizoen voor neertellen.

Er zullen nog twee pakketten van elk twintig wedstrijden (20 midweek en 20 op feestdagen) onder de hamer gaan, maar per seizoen zal de Premier League nu al minstens zo’n 1,665 miljard euro incasseren. In België gingen de uitzendrechten voor de seizoenen 2017-2020 vorig jaar voor zo’n 80 miljoen euro per seizoen van de hand.

De deal met Sky en BT gaat alleen over uitzendrechten in Groot-Brittannië. Vorige keer brachten de rechten in het buitenland zo’n 3 miljard pond op en dat bedrag wordt ook nu verwacht.

Het is nog niet duidelijk of Sky of BT ook nog voor de laatste twee pakketten gaan. Er is speculatie dat Amerikaanse giganten als Amazon, Facebook, Netflix en Twitter voor het eerst mee in de dans gaan springen, wat de prijs alleen maar kan opdrijven.