Elke Nederlander is voortaan orgaandonor, net zoals u en ik

Elk jaar sterven in Nederland maar liefst 150 mensen die wachten op een orgaan. Bij onze Noorderburen werkt dan ook de maatregel dat niemand orgaandonor is, behalve wanneer je het aanvraagt. Net het tegenovergestelde van bij ons dus en vele andere Europese landen. Maar dinsdag is daar verandering in gekomen.

Met 38 stemmen voor en 36 stemmen tegen, is de donorwet van D66 van start gegaan. Nu geldt bij de Nederlanders ook het opt-out systeem, net zoals in ons land. Dat is een systeem waarbij je automatisch orgaandonor bent tenzij je bezwaar maakt. Bjorn Kamphuis, die wacht op een nieuwe nier, is erg tevreden. “Het was heel erg spannend maar een emotionele ontlading. Het geeft mij weer zicht op een nieuw leven, of een langer leven in mijn geval. Hopelijk is er ergens een held die mij een leven kan geven.”