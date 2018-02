Fietser omgekomen na aanrijding met personenauto in Sint-Truiden

Sint-Truiden -

Bij een verkeersongeval in Sint-Truiden is dinsdagavond een fietser om het leven gekomen. Rond 18.45 uur kwam een fietser op de Tongersesteenweg (N79) in aanrijding met een personenwagen. De 54-jarige fietser wilde de rijbaan oversteken en werd daarbij door de auto gegrepen.