Amerikaanse reisblogster dient klacht in tegen Brugs hostel: “De barman heeft mij bewust dronken gevoerd”

Brugge - Diana Edelman (38), een populaire Amerikaanse reisblogster, dient een klacht in tegen Hostel ­Lybeer, het bekendste ­toevluchtsoord voor buitenlandse backpackers in Brugge. Ze beweert dat de barman haar dronken voerde om haar in bed te krijgen. Haar klacht wordt in Brugge echter afgedaan als “compleet waanzinnig”.

Het leek een doordeweekse avond in het hostel. Reizigers die bij een (zwaar) biertje met elkaar verbroederen en (stoere) reiservaringen uitwisselen. Ook Diana Edelman, een Amerikaanse van 38, zat er begin december aan de toog. Na vier jaar alleen reizen was ze in het ‘Venetië van het Noorden’ beland. Ze raakte aan de praat met de Roemeense barman. Het begin van een avond met veel drank. En veel foute, uit de hand gelopen avances, zegt ze telefonisch vanuit Las Vegas.

De barman schonk haar eerst een Rodenbach. Volgden later: een eigen bier van het hostel, een Westmalle Tripel en nog enkele andere Belgische trappisten. “De barman heeft mij bewust dronken gevoerd”, vertelt ze. “Mijn laatste beeld? Hij die mij om 22.30 uur probeert te kussen. Niet veel later ging bij mij het licht uit. De totale black-out.”

De ochtend nadien werd de Amerikaanse blogster versuft wakker. De voorbije twee maanden probeerde ze te­vergeefs haar nacht te reconstrueren. “De barman zegt dat we wel samen geslapen hebben, maar te dronken waren om seks te hebben. Klopt dat? Ik weet het niet. Feit is dat het beangstigend is dat je een dronken mens niet beschermt, maar nog meer dronken voert en mee in bed neemt.”

Schuldgevoel

Edelman kampt zelf met een schuldgevoel, zegt ze. Ze is beschaamd over die nacht en komt met haar verhaal naar buiten om “een probleem in de sector aan te klagen en jongere vrouwen te waarschuwen voor zulke roofdieren”. Ze diende ook een klacht in bij de politie, die momenteel een onderzoek voert. Het verhaal op haar blog lokt tientallen reacties uit en wordt druk gedeeld.

Bij Hostel Lybeer zijn ze misnoegd over de negatieve aandacht door een relatief ­bekende reisblogster. “Dit is een schreeuw om aandacht, een stunt om bezoekers te lokken naar haar blog, niet meer en niet minder”, zegt een werkneemster. “En ook: ze kiest er toch zelf voor om dat bier te drinken? Niemand heeft haar ertoe gedwongen.”

Eigenaar Stephane Kolijn overweegt een klacht wegens laster en eerroof. “We hebben een score van 8,8 op recensiewebsite hostelworld.com, die behaal je niet als je on­respectvol met je klanten ­omgaat. Overigens bracht ze ook de nacht nadien bij ons door. Als je echt een slechte ervaring hebt gehad, dan doe je dat toch niet?”