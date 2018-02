Vliegtuig Brussels Airlines moet terugkeren wegens melding technisch probleem

Een vliegtuig van Brussels Airlines, dat van Zaventem naar het Franse Nantes onderweg was, heeft vlak na vertrek rechtsomkeert moeten maken, omdat er een indicatie was van een technisch probleem.

Het toestel -met 58 passagiers en 4 crewleden aan boord- was nog maar net opgestegen toen zich een probleem leek voor te hebben gedaan. “Kort na het opstijgen kregen we een indicatie van een technisch probleem”, aldus Kim Daenen van Brussels Airlines tegen VTM Nieuws. “Het is dan standaardprocedure dat het vliegtuig terugkeert, zeker als het zich zo dichtbij bevindt.”

Wat de oorzaak van de melding was, is niet duidelijk. “Dat wordt volop onderzocht”, klinkt het.