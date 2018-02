Gezond eten en bewegen leer je nu ook op het werk

Foto: if

Nog dit jaar moeten ze aan de slag kunnen, de 42 pas op­geleide preventiecoaches van Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V). Hun taak? Ervoor zorgen dat bedrijven meer aandacht hebben voor de gezondheid van hun werknemers. Geen overbodige luxe, want zo kunnen ze vaak voorkomen dat iemand later ziek uitvalt.

“Hoe hou je je werknemers gezond?” Het is een vraag waar veel bedrijven mee worstelen. Zo’n 400.000 Belgen waren vorig jaar arbeidsongeschikt, zeker in tijden van krapte op de arbeidsmarkt een groot probleem. Die mensen snel weer aan het werk krijgen, is niet altijd mogelijk. Maar voorkomen dat meer mensen uitvallen, moet wél kunnen. Iets waar ­preventiecoaches volgens Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid Jo Vandeurzen (CD&V) een belangrijke rol bij kunnen spelen. Zij moeten ervoor zorgen dat Vlamingen ook op hun werkplek aan hun gezondheid ­werken.

Vandeurzen trok in 2016 al zo’n 2,8 miljoen euro uit voor een pilootproject, dat nu echt van start kan gaan. Het Vlaams ­Instituut Gezond Leven heeft samen met ondernemersorganistaties Voka en Verso 42 coaches klaargestoomd om de bedrijven bij te brengen hoe ze hun werknemers gezond kunnen houden. Dat blijkt uit informatie die Vlaams Parlementslid Katrien Schryvers (CD&V) opvroeg. Geïnteresseerde bedrijven surfen gewoon naar gezondopdewerkvloer.be om hun subsidieaanvraag in te dienen en van de service te kunnen genieten.

“De coaches hebben ervaring met gezondheid en veranderingen binnen bedrijven”, zegt Lisa Gebbett van Gezond Leven. “Wij geven hen dan een opleiding om een preventief gezondheidsbeleid op poten te zetten.” Dat kan dan gaan over voldoende bewegen, lang zitten onderbreken, evenwichtig eten, stoppen met roken...

Fitnessbegeleiding

De mosterd werd deels gehaald bij het Limburgse bouwbedrijf Mathieu Gijbels. “De werknemers die dat wilden, kregen hier een volledige doorlichting door een kinesist-osteopaat”, zegt marketingdirecteur Herman Verwimp. “Welke gewrichten worden het meest belast, heb je een correcte houding… Ook kregen ze fitnessbegeleiding in de kinesiepraktijk.”

Gaandeweg kwam er ook aandacht voor gezond eten. Het bouwbedrijf nam een ­diëtist in de arm die de werknemers en hun familie uitlegde hoe ze makkelijk een gezonde maaltijd konden maken. Verwimp noemt zo’n preventiebeleid van levensbelang. “Als iemand uitvalt, is het te laat”, zegt hij. “Elk bedrijf heeft er baat bij om zijn werknemers gezond te houden.”

Kleine ondernemingen

Hoogleraar arbeidsgeneeskunde Lode Godderis (KU Leuven) vindt het een goede zaak dat gezondheidspromotie aandacht krijgt, maar ziet praktische problemen. “Elk bedrijf heeft al een dienst preventie en bescherming op het werk. Het is jammer dat gezondheidspromotie daar niet in geïntegreerd wordt. En dé grote uitdaging voor de coaches wordt kmo’s bereiken. De grotere bedrijven kunnen dit zelf wel.”

Vlaams Parlementslid Katrien Schryvers maakt zich sterk dat het wel los zal lopen. “Bedoeling is om met kleine ingrepen een totaal gezondheidsbeleid op poten te zetten”, zegt ze. “En als bedrijven het effect zien, dan zullen de coaches ook elders snel ingang vinden.”