Voetbalbond komt met campagne rond hoofdblessures

Amper 26 lentes jong, maar de carrière van Hull-speler Ryan Mason is sinds gisteren definitief voorbij. Reden: een schedelbreuk die hij dik een jaar geleden opliep in een match. En net nu riep Michel D’Hooghe in deze krant op tot strenger optreden tegen elleboogstoten en keepers met hoog geheven knieën. Ook onze voetbalbond springt mee op de kar: enkele Rode Duivels worden nog dit jaar het gezicht van een bewustwordingscampagne rond hoofdblessures.

Twee medisch gerichte campagnes wil de KBVB met de hulp van enkele Rode Duivels dit WK-jaar nog lanceren. Eén ervan moet voor bewustwording zorgen bij hoofdblessures.

Door het gebrek aan hoofdbescherming zijn voetballers vatbaar voor hoofdblessures. De oorzaken? Ellebogen, armbewegingen, hoofd tegen hoofd-duels en – volgens sommige onderzoeken – herhaaldelijk koppen. “Een sluitende studie over het verband tussen koppen en blijvende hersenschade is er niet”, zegt Philippe Rosier, Health & Performance Manager bij de KBVB. “Maar iedereen met gezond verstand weet dat elleboogstoten en dergelijke niet goed zijn voor een hoofd.”

Daarom ook dat de KBVB mensen naast het veld bewust wil maken van wat er moet gebeuren wanneer een speler een hoofdblessure oploopt. België volgt op dit moment de regels van de UEFA, die onder meer zeggen dat de scheidsrechter het spel tot drie minuten mag stilleggen om de speler te onderzoeken – en hem relevante vragen voor te leggen, zoals de stand van de wedstrijd of het stadion waarin hij momenteel aan het spelen is – en dat alleen de ploegdokter mag bepalen of de speler mag voortspelen.

Ons land speelt ook een voortrekkersrol in bijkomend onderzoek naar hoofdblessures in het voetbal. Via het Europese netwerk Era-net Neuron en het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen wordt er komend seizoen in België, Duitsland en Noorwegen bij drie groepen van 35 voetballers en drie groepen van 35 beoefenaars van niet-contactsporten onderzocht wat de impact is van hun sport op eventuele hersenletsels. “Bij de voetballers focussen we op het repetitieve koppen bij 14- en 15-jarige jongens van de Vlaamse topsportscholen en enkele lokale clubs”, zegt Jolien Gooijers, onderzoeker bij de KU Leuven die het onderzoek mee uitvoert. De uitslagen – verwacht na 2018-2019 – moeten mee de koers bepalen die de UEFA in zijn aanpak van hoofdblessures wil varen.