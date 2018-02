CLUBNIEUWS. Standard kan vijf miljoen krijgen voor flop, KV Kortrijk praat met De Boeck over verlenging

Standard kan uit onverwachte hoek vijf miljoen euro krijgen, terwijl ze bij KV Kortrijk proberen het contract met trainer Glen De Boeck te verlengen. Al uw clubnieuws van de dag.

STANDARD

Standard verkeert financieel niet in de beste papieren, maar mogelijk krijgen de Rouches een onverwachte meevaller. De Luikse club heeft nog 20 procent van de transferrechten van Jonathan Viera (28) in handen. De Spanjaard flopte op Sclessin, maar ontwikkelde zich in eigen land goed bij Las Palmas. Het Chinese Bejing Guoan heeft nu zelfs 25 miljoen euro voor hem klaarliggen en de middenvelder, die er zes miljoen euro per jaar kan verdienen, ziet de overgang zitten. Mocht de transfer doorgaan, incasseert Standard vijf miljoen euro.

Standard heeft beroep aangetekend tegen de speeldag schorsing die Sa Pinto en Mpoku kregen voor de incidenten na Zulte Waregem-Standard (2-1) van 23 januari. De beroepszitting komt voor op 23 februari en de eventuele straffen zullen pas ingaan vanaf 26 februari. Omdat het beroep dus opschortend werkt, zijn zowel Mpoku als Sa Pinto van de partij in de competitiematchen op Charleroi en thuis tegen Club Brugge.

KV OOSTENDE

De beloften leden een zware 5-0-nederlaag op bezoek bij Genk. Bushiri, Bataille, D'Haese, Van Der Heyden en Van De Wiele speelden de hele match. Genk telde tien spelers uit de A-kern. Bij een vroege 1-0-achterstand claimden de Oostendenaars tevergeefs een strafschop toen Beirlaen door Brabec onderuit gehaald werd. Nog voor het halfuur keek KVO al tegen een 3-0-achterstand aan. Boussier was bij 5-0 het dichtst bij de eerredder, maar zijn knal stierf op de vuisten van de doelman.

CHARLEROI

Charleroi moet middenvelder Marco Ilaimaharitra drie tot vier weken missen met een enkelblessure die hij opliep tegen Lokeren. De Fransman raakt wellicht pas speelklaar tegen de play-offs.

KV KORTRIJK

Bij Kortrijk heeft Teddy Chevalier zijn contract verlengd tot 2021, tot grote tevredenheid van de fans. Ook de gesprekken met trainer Glen De Boeck zijn van start gegaan om zijn contract open te breken. De Boeck is nog tot het einde van dit seizoen verbonden aan Kortrijk en beide partijen zien een verlenging wel zitten. Naast Rougeaux zal Kortrijk ook Azouni een tijd moeten missen. De Tunesiër zou een spierscheurtje hebben opgelopen tegen Antwerp. Azouni zou zo’n vier tot acht weken out zijn.

ZULTE WAREGEM

Essevee ontvangt in zijn laatste thuiswedstrijd van de reguliere competitie Anderlecht op zaterdag 3 maart. Voor die match geldt een combiregeling. Tickets zijn verkrijgbaar in de Essevee shop. Als abonnee kan je vier kaartjes kopen op vertoon van je identiteitskaart. Als niet-abonnee kan je maar één ticket kopen. Online zijn er geen kaartjes te koop. In de familietribune 4 krijg je bij aankoop van twee tickets voor één volwassene en één -16-jarige voor een topper tien euro korting.

KAA GENT

Beloftecoach Bart Van Renterghem blies gisteren verzamelen voor een teamdag. Behalve een sessie van sportpsychologe Eva Maenhout, een training en een fijn etentje stond er nog een Sherlock Holmes-stadsspel op het programma. Ideaal voor Jong AA Gent om de laatste rechte lijn naar Play-off 1 aan te vatten. Van 13 tot 18 maart trekken de Buffalo’s op stage naar het Spaanse Campoamor waardoor ze in perfecte omstandigheden Play-off 1 kunnen voorbereiden.

LOKEREN

De beloften verloren op het veld van KV Mechelen: 4-1. Mendy maakte na 16 minuten het enige Lokerse doelpunt. Ondanks de nederlaag blijven ze gedeeld tweede. Doelpunten: 1’ Denzel Jubitana (1-0), 16’ Jean-Allassane Mendy (1-1), 18’ Leal Enrique (2-1), 45’ Denzel Jubitana (3-1), 80’ Ben Ouattara (4-1). Opstelling: De Wolf, Marzo, De Prycker, De Langhe, Straetman (77’ Van Hoecke), Mendy (68’ Diamant), Lawal, Monsecour, Benchaib (77’ Mingiedi), Torres, Triest (77’ Mbye).

WAASLAND-BEVEREN

Gisteren stond er geen training op het programma. De manschappen van Sven Vermant genoten van een dagje vrijaf. De Oost-Vlaamse club organiseert overigens de komende dagen een stockverkoop voor onder andere kledij, sjaals, mutsen en voetballen. De eerste dag was alvast een groot succes.

De supporters kunnen vandaag, morgen, zaterdagvoormiddag tussen 10 en 12 uur en ook woensdagavond nog terecht in Café E op de Freethiel.

ANTWERP

De Antwerp-spelers die met de beloftenselectie en na goals van Ghandri en Mendy met 1-2 gingen winnen op het veld van STVV, werkten gisteren niet meer dan de gebruikelijke uitlooptraining af. De basiskern trainde een keer op de Bosuil. Dat gebeurde zonder de zieke Jelle Van Damme, die mogelijk toch gewoon fit geraakt voor de komst van KV Oostende nu zaterdag (aftrap om 18 uur).

KRC GENK

RC Genk organiseerde gisteren zijn jaarlijks kids event in Plopsa Indoor Hasselt. Meer dan 600 kinderen waren erbij en hadden met de spelers en staf van de A-kern een onvergetelijke avond. Ze werden vergast op een handtekeningensessie en spelletjes.

KV MECHELEN

KV Mechelen kan zondag op AA Gent nog geen beroep doen op Uros Vitas (foto). De verdediger volgt een individueel programma voor zijn aanslepende knieblessure. Voorlopig kan er nog geen termijn worden gepakt op zijn terugkeer. Ook Sylla (teen) en Kawaya ontbraken gisteren op het trainingsveld. Kawaya liet de schroeven verwijderen die in zijn been werden aangebracht na zijn zware blessure als speler van Anderlecht en staat voor een korte revalidatie. Sylla sluit vandaag in principe weer aan.

STVV

Geen Jordan Botaka (achillespees) en Jonathan Legear (hamstrings) gisteren op STVV-training. De twee flankspelers kampen allebei met kleine kwaaltjes. Ook Roman Bezus was nog niet van de partij, hij ondervindt nog steeds hinder aan de adductoren. Goed nieuws dan weer van de kant van Babacar Gueye. Hij deed weer mee met de groep.