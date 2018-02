Politie zoekt klungelige motorrijder die al drie keer zelfde winkel overviel

Drie keer al werd dezelfde winkel in het Waalse Hoei overvallen door dezelfde motorrijder in dezelfde legeroutfit. Nu heeft de politie op vraag van het parket van Luik, afdeling Hoei, een opsporingsbericht verspreid.

Drie maal werd de winkel Louis Delhaize gelegen in de avenue du Bosquet in Huy overvallen door een man in legeroutfit.

Op vrijdag 31 oktober 2014 kwam de man aan met een motor. Hij had een zwarte helm op met transparant vizier en zocht een parkeerplaats. Op de beelden is te zien dat de man niet gewoon is om met de motor te rijden. Hij ging de winkel binnen en bedreigde de bediende met een wapen met afgezaagde loop. Hij slaagde er uiteindelijk in de inhoud van de kassa te stelen en vluchtte weg in de richting van de Père Pire brug.

Op 30 september 2017 probeerde de man, nog steeds onwennig, zijn motor te parkeren. Hij kon de poot van zijn motor niet met zijn voet plooien en deed het met zijn handen. Hij stapte de winkel binnen en droeg die dag een zwarte helm met een geel vizier. De bediende vroeg hem zijn helm af te nemen, maar werd gewelddadig geduwd. De verdachte trachtte zijn wapen boven te halen maar dit bleef steken in zijn militair pak. Hij liet hem de inhoud van de kassa overhandigen, nam nog een doos aanstekers en wat sigaretten mee en vluchtte weg. Hij stapte op zijn motor maar slaagde er niet in om onmiddellijk te vertrekken. De gestolen aanstekers vielen op de grond en de motor blokkeerde bij het starten. Na enkele ogenblikken kon hij toch vertrekken en vluchtte hij opnieuw weg in de richting van de brug Père Pire .

Op 23 november 2017 kwam de dader aan via de rue Nicolas Jadot. Hij parkeerde zijn motor uit het zicht van de camera’s en liep naar de winkel. Deze keer had hij een helm op in de kleuren wit, grijs en zwart. Hij duwde de klanten opzij en haalde een wapen boven. Hij liet zich de inhoud van de kassa overhandigen en stal enkele sigarettenpakjes. Daarna liep hij naar zijn motor die achter het Q8 station stond.

Honda uit jaren 90

De dader is groot en atletisch gebouwd. Hij is blank en spreekt Frans. Hij droeg militaire kledij, een blauwe kogelvrije jas en had een wapen, een soort karabijn met korte loop bij zich. Hij rijdt met een oude donkere Honda CBR 900 uit de jaren 90.

Herkent u de dader of hebt u meer informatie over deze feiten, neem dan contact op met de speurders op het gratis nummer 0800 30 300. U kunt ook getuigen via opsporingen@police.belgium.eu.

