Alpinist komt om na val van enkele honderden meters in Oregon

Een alpinist is om het leven gekomen op de Mount Hood in Oregon, in het noordoosten van de Verenigde Staten, na een val van “twee- tot driehonderd meter”. Dat zegt de sheriff van de county van Clackamas.

Mount Hood Foto: REUTERS

“De alpinist, die twee- tot driehonderd meter naar beneden viel, werd doodverklaard toen hij in het ziekenhuis aankwam”, zeggen de diensten van de sheriff via Twitter. Het slachtoffer werd via een helikopter naar het ziekenhuis gebracht. Het slachtoffer is nog niet geïdentificeerd.

“We vermoeden dat zeven à acht alpinisten vast kwamen te zitten op de berg van 3.425 meter”, zegt de sheriff. Nadat ze hen bereikt hadden, konden de hulpdiensten vier van hen helpen afdalen. Een van hen was gewond, een tweede “had moeite om zich te verplaatsen”. Een andere groep van drie alpinisten daalde ook de berg af.