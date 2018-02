Advocaat van Trump bekent 130.000 dollar uit eigen zak te hebben betaald aan pornoactrice

De persoonlijke advocaat van VS-president Donald Trump heeft dinsdag toegegeven dat hij 130.000 dollar uit eigen zak betaald heeft aan een pornoactrice. Dat zegt hij in een perscommuniqué aan de New York Times. De vrouw in kwestie beweert dat ze in 2006 een seksuele relatie had met de huidige president van de Verenigde Staten, toen die nog gewoon vastgoedmagnaat was.

“In een private transactie in 2016, heb ik uit mijn privaat vermogen Stephanie Clifford 130.000 dollar betaald”, aldus Michael Cohen in een mededeling. “Nog Trump, noch de campagne, noch diens organisatie was op de hoogte van deze betaling, ze hebben mij die nooit terugbetaald, noch direct noch indirect.”

Nog volgens de advcocaat was de storting legaal. Hij gaf geen expliciete reden waarom hij het geld werd overgemaakt, schrijft de New York Times. In gedekte termen gaf hij wel toe een gerucht de kop te willen indrukken: “Het is niet omdat iets gelogen is, dat het niet schadelijk kan zijn. Ik zal Meneer Trump altijd beschermen.”

Cohen richtte een LLC (het Amerikaanse equivalent van een besloten vennootschap) om Daniels te betalen, hij deed dit enkele weken voor de verkiezingen.

Avontuurtje met Trump

De bal ging aan het rollen toen The Wasginton Post begin dit jaar meldde dat Clifford 130.000 dollar kreeg om te zwijgen over haar affaire met Trump. In een interview uit 2011 deed de pornoactrice het verhaal echter al uit de doeken.

Ze zou in 2006 op een avond na een golftoernooi seks hebben gehad met de huidige president van de Verenigde Staten. Zijn vrouw Melania was amper vier maanden eerder bevallen van hun zoon Barron. Volgens Clifford stelde de seks overigens niks voor. “Het was één standje. Wat kun je anders verwachten van iemand van zijn leeftijd?’’