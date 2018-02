Elf gemeenten naar rechter: eerlijke spreiding van geluidshinder of hoge dwangsommen

Zaventem / Kampenhout / Grimbergen / Halle / Steenokkerzeel / Kortenberg / Landen / Tervuren / Wemmel / Dilbeek / Herent - Elf Vlaams-Brabantse gemeenten en de provincie willen via de rechter een vliegwet forceren. “Die staat in het regeerakkoord en die moet er komen”, vertelt Chris Taes (CD&V), burgemeester van Kortenberg. Ze willen met die wet een eerlijke spreiding van de lawaaihinder rond Zaventem bekomen. Als de gemeenten van de rechter gelijk krijgen, dan dreigen hoge dwangsommen.

“Met deze zaak willen we de federale minister van mobiliteit Bellot (MR) dwingen om een federale vliegwet tot stand te laten komen”, zegt Taes. “Met zo’n wet zullen de vliegroutes federaal vastgelegd worden. Momenteel hebben allerlei Brusselse gemeentes. De verdeling van de vliegroutes en de geluidslast is momenteel heel erg onevenwichtig. Dat komt voornamelijk omdat de Brusselse gemeentes en de Brusselse regering allerlei zaken hebben aangespannen om een aantal routes boven Brussel af te schaffen, op die manier schuiven ze de overlast af naar Vlaams-Brabant.”

Behalve Taes gaat het om de burgemeesters van Steenokkerzeel, Zaventem, Tervuren, Wemmel, Grimbergen, Kampenhout, Herent, Land en, Halle en Dilbeek die de spierballen rollen in het ingewikkelde luchthavendossier. Ook de procincie Vlaams-Brabant sluit zich aan.

“Het is de bedoeling om dat vandaag in te dienen bij de rechtbank van eerste aanleg in Brussel”, klinkt het nog.

Geen milieustakingsvordering

“Dit dossier is een aansprakelijkheidsdossier, en dat is nieuw. Vroeger werden zulke zaken beslecht met een mileustakingsvordering. Dat is een vordering waarbij me een vliegroute betwist, de rechter moest daar dan in oordelen. Met dit aansprakelijkheidsdossier leggen we de bal in het kamp van de minister. kort gesteld eist zo’n dossier: die federale vliegwet staat in het regeerakkoord, en die moet tot stand komen.”

”Overlast niet verschuiven van streek naar streek”

In een schriftelijke reactie laat de woordvoerder van minister Bellot weten dat ze “de aanpak van het verleden niet willen herhalen. Met name: de overlast van streek naar streek verplaatsen”.

“De minister werkt momenteel aan een algemene aanpak rond 7 composanten en de vliegwet is er daar één van. Een vliegwet zal de procedures vastleggen op welke manier in de toekomst de vliegroutes aangepast zullen worden. Zo’n wet zal niet zeggen waar wel of niet gevlogen mag worden. Deze is dus geen oplossing voor de mensen en regio’s die overlast ervaren.

Minister Bellot heeft begin vorig jaar zijn globale aanpak voorgesteld aan de leden van de kern, maar er werd vastgesteld dat er geen consensus kon worden gevonden. Op basis van de audit naar het banengebruik, die hijzelf bestelde, heeft de minister beslist dat het systeem van de windnormen moet worden verduidelijkt. Daarnaast moet hij van de Brusselse rechter tegen eind juli 2018 een effectenstudie laten uitvoeren door een onafhankelijke en neutrale onderzoeksinstantie. Die moet een analyse maken van de situatie en concreet voorstellen doen. “Het is de eerste keer dat een dergelijk onafhankelijk studiewerk wordt ondernomen, het is dus logisch dat we dit rapport gaan afwachten en daarna analyseren”, aldus nog de woordvoerder.