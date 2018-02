Man schiet na ruzie in het verkeer en raakt zwangere vrouw in de buik: baby geboren met schotwonde

In de Verenigde Staten is dit weekend een baby geboren met een schotwond. De 19-jarige moeder was immers in een vuurgevecht terechtgekomen tijdens een verkeersruzie, toen ze 36 weken zwanger was. Ook het kindje in de buik was gewond geraakt. Dat schrijven verschillende Amerikaanse media.

De jonge vrouw reed samen met haar vriendje op de snelweg bij Memphis, toen de twee ruzie kregen met enkele inzittenden van een naburige wagen. Verschillende onbeleefde handgebaren volgden, maar het koppel wilde hun weg vervolgen. Dat was echter buiten de bestuurder van de andere auto gerekend. Die besloot het duo te achtervolgen. Na enkele minuten bumperkleven, begonnen ze tegen de wagen te botsen. Toen de tieners van hun traject afvlogen vuurden hun tegenstanders een salvo van kogels af.

Drie kogels raakten de jonge zwangere tiener, recht in haar buik. In allerijl werd ze naar het ziekenhuis gebracht. Daar moest ze al snel geopereerd worden. Haar leven en dat van haar baby hing aan een zijden draadje, maar de artsen deden er alles aan om de twee niet te laten sterven.

Daarom namen ze een snelle beslissing om het kindje al geboren te laten worden. Toen het kindje op de wereld kwam, bleek het ook geraakt te zijn door een kogel. De schotwond was echter niet fataal en de baby hield zich sterk. Het kind is gezien de omstandigheden in goede gezondheid. Ook de toestand van de jonge moeder is stabiel.