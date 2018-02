Opnieuw hartverscheurende beelden: Turkse politieagent draagt lichaampje van verdronken jongetje aan wal

Een boot met acht vluchtelingen is dinsdag gekapseisd op de Maritsa-rivier in de grensstreek tussen Turkije en Griekenland. Daarbij kwamen drie mensen om het leven, vier zijn er nog vermist. Onder de slachtoffers ook twee kinderen van 4 en 12.

De lichamen van de twee kinderen worden geborgen Foto: AP

Buurtbewoners hoorden dinsdag geschreeuw van de opvarenden van het bootje op de Maritsa-rivier, en waarschuwden de lokale politie. Alle hulp kwam echter te laat: drie lichamen werden na een zoektocht geborgen, waaronder twee kinderen van 4 en 12 jaar oud. De zoektocht naar de vier vermiste opvarenden leverde niets op, maar volgens Turkse autoriteiten is het gezien de lage temperaturen en de sterke stroming onwaarschijnlijk dat er nog overlevenden gevonden zullen worden.

De vluchtelingenstroom richting Europa vanuit Turkije kende sinds 2016 een scherpe daling, na een deal tussen de EU en de Turken.

Aylan Kurdi verdronk in september 2015 Foto: EPA

“Moet tot nadenken stemmen”

Het verhaal doet denken aan dat van Aylan Kurdi, het driejarige Syrische jongetje dat in september 2015 verdronk toen het bootje waarin hij met zijn ouders en broertje de oversteek van Turkije naar Griekenland probeerde te maken kapseisde. Toen schreeuwden krantenkoppen over de hele wereld dat de foto’s zo choquerend waren “dat ze wel tot nadenken moesten stemmen”. Zo schreef The Independent “Als deze waanzinnig sterke beelden van een dood Syrisch kind de Europese houding ten opzichte van migranten niet veranderen, wat dan wel?”.

Foto: AP