Na de schandalen: eerste beroemdheid stapt op als Oxfam-ambassadrice

Actrice Minnie Driver heeft dinsdag als eerste beroemdheid haar ontslag als Oxfam-ambassadrice aangekondigd, na de onthullingen van seksueel wangedrag door hulpverleners van de organisatie in Haïti.

“Ik ben niet minder dan ontzet over de beschuldigingen aan het adres van Oxfam International. Onder geen enkel geding ben ik van plan mijn steun aan deze organisatie of haar leiders voort te zetten. Het is jammer dat ik na 20 jaar niet langer in staat ben mij in te zetten via dit specifieke kader, sociaal en economisch onrecht is wereldwijd meer aanwezig dan ooit”, zei de actrice dinsdag in een verklaring.

All I can tell you about this awful revelation about Oxfam is that I am devastated.Devastated for the women who were used by people sent there to help them, devastated by the response of an organization that I have been raising awareness for since I was 9 years old #oxfamscandal — Minnie Driver (@driverminnie) 13 februari 2018

Driver stelt dat het schandaal haar echter niet zal tegenhouden om met goede mensen samen te werken om mensen in nood te helpen.

Oxfam: “Droevig, maar begrijpen haar keuze”

Na de aankondiging bedankte Oxfam Driver dinsdag voor haar diensten, ook via een verklaring. “Minnie Driver is vele jaren een toegewijde Oxfam-supporter geweest en we zijn haar dankbaar voor haar inzet om armoede in de wereld te stoppen. Haar beslissing om af te treden als Oxfam-ambassadrice maakt ons erg droevig, maar we begrijpen en respecteren ook haar keuze.”

LEES OOK. “Oxfam-werknemers hielden orgieën met prostituees tijdens missie in Haïti”

De hulporganisatie gaf aan een herhaling van de feite koste wat het kost te willen vermijden. “Als organisatie schamen we ons voor de acties van een aantal van onze medewerkers, en zijn we meer dan ooit toegewijd om van onze fouten te leren en ervoor te zorgen dat we de hoogst mogelijke voorzorgsmaatregelen handhaven bij ons werk overal ter wereld.”