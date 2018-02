Autobestuurder gooit achteloos sigaret uit raam, maar brandende peuk raakt motorrijder met afgrijselijke gevolgen

Een jongeman is zwaargewond geraakt na een ongeval met zijn motor. Toen een voorbijganger een sigaret uit zijn wagen gooide en de beschermende kledij van Caleb Dunn uit het Amerikaanse Milton in brand vloog. Zijn volledige rug is zwaar verbrand. Nu hebben zijn vrienden een inzamelingsactie opgestart.

Woensdagavond kregen de ouders van Caleb het telefoontje dat niemand wil krijgen: “Mevrouw, uw zoon heeft een zwaar motorongeluk gehad en hij is buiten bewustzijn”, zo klonk het aan de andere kant van de lijn. Het koppel haastte zich naar de plaats waar het ongeval gebeurde, maar wat ze daar te horen kregen, choqueerde hen.

Allemaal door één sigaret

Toen Caleb onderweg was naar huis met zijn motor, wierp de chauffeur van de wagen voor hem achteloos een sigaret naar buiten. De peuk was niet gedoofd en kwam tegen de beschermende kledij van de jongeman terecht. Eerst had hij niets door, maar op een bepaald moment kreeg hij het enorm heet. Toen hij naar onder keek, zag hij het felle oranje en besefte hij wat er gaande was: hij stond in brand.

Omdat hij op zijn motor heel wat wind rondom zich kreeg met zijn snelheid van 65 kilometer per uur, werden de vlammen snel groter. Zijn nylon jas maakte het alleen maar erger. Snel reed Caleb de snelweg af, om af zijn motor te springen en zo snel mogelijk zijn jas uit te trekken. Maar dat lukte hem eerst niet. Hij viel in het natte gras en begon te rollen. Hij rukte zijn helm af en kon na veel pogingen uiteindelijk toch zijn jas uittrekken.

Gelukkig was Caleb nog net sterk genoeg om zijn motor af te zetten en de telefoonnummer van zijn broer aan één van de omstanders te geven. Nadien ging hij plat op zijn buik op de grond liggen, waar hij meteen bewusteloos viel. De hulpverleners brachten hem met een helikopter zo snel mogelijk naar het USA Medical Burn Center in Mobile, Alabama.

Zware revalidatieperiode

“Caleb is derdegraads verbrand op zijn rug, zijkanten, zijn linker arm en zijn nek. Een kwart van zijn lichaam is bedekt met grote blaren en open vlees”, vertelt één van zijn vrienden verslagen op het crowdfundingsplatform. De dokters hebben de eerste operatie al uitgevoerd. “Na 2,5 uur onder het mes bleken er verschillende complicaties te zijn. Hij moet braken, en heeft een bloedklonter die alles verspert.”

“Daarom moeten de artsen nu zijn huid opnieuw opensnijden om er een nieuwe laag huid op te kunnen leggen op twee verschillende plaatsen. Over twee weken nemen ze de huid van zijn dijen om die van zijn rug te reconstrueren. Hij zal op zijn minst een half jaar tot een jaar moeten revalideren”, zo besluit zijn omgeving.

Zijn familie en vrienden hopen nu geld voor hem in te zamelen. Meer nog willen ze de boodschap verspreiden dat het enorm gevaarlijk kan zijn om achteloos een peuk uit een autoraam te gooien. Zo zetten rokende bestuurders het leven van anderen op het spel.