Oxfamdonateurs houden het voor gezien na onthullingen over seksfeestjes: “Dit is niet goed”

Oxfam krijgt een stevige klap te verwerken na de recente onthullingen over seksfeestjes die medewerkers organiseerden met prostituees in Haïti: al 120 Belgen en 1.700 Nederlanders hebben hun donaties stopgezet. En het einde lijkt nog niet in zicht, zo meldt Het Laatste Nieuws.

Iedere maand geven zo’n 70.000 Belgen een donatie aan Oxfam. Daarnaast worden er jaarlijks nog 5.000 losse schenkingen gedaan. In totaal gaat het om acht miljoen euro per jaar voor de verschillende takken van de hulpverlenersorganisatie: de Wereldwinkels, Oxfam Solidariteit en het Franstalige Magasins du Monde.

De afgelopen dagen is het aantal donateurs echter flink teruggelopen, nadat naar buiten kwam dat hulpverleners van Oxfam tijdens een missie in Haïti orgieën hielden met prostituees op kosten van de ngo. Ook in Tsjaad zouden dergelijke misstanden hebben plaatsgevonden.

Nooit voor ons gewerkt

Eén van de hoofdrolspelers is de Belg Roland van Hauwermeiren als toenmalig hoofd van Oxfam Groot-Brittannië. Dat heeft zijn weerslag op het imago van de organisatie in ons land, stelt Annemie Vandeput van Oxfam Solidariteit België tegen Het Laatste Nieuws. Eerst zag de organisatie het aantal donateurs teruglopen met een veertigtal personen, maar inmiddels zijn dat er al zeker 120. “Ook al heeft die man nooit voor ons gewerkt en staan wij volledig los van Oxfam UK.”

Het einde lijkt nog niet in zicht, klinkt het nog. “Het evolueert elke dag. Het gaat om kleine bedragen. Het is te vroeg om er al een bedrag op te kunnen plakken, maar dit is niet goed. We zullen hard moeten werken om die reputatie weer helemaal schoon te krijgen.”

Ook in Nederland houden schenkers het massaal voor gezien. Dinsdag was het aantal al opgelopen tot maar liefst 1.700.

“Oxfam Nederland moest mond houden”

De Nederlandse tak van Oxfam wist bovendien al sinds 2012 van de feiten, blijkt nu. Oxfam Novib in Den Haag kreeg het interne onderzoeksrapport naar de seksuele misdragingen van de Britten in Haïti om goed te kunnen uitzoeken of Nederlandse hulpgelden zouden zijn misbruikt. Dat bleek niet het geval. Volgens directeur Farah Karimi van Oxfam Nederland mocht zij publiekelijk niets met die informatie doen omdat het een Britse aangelegenheid was. Wel is het interne rapport gedeeld met het ministerie van Buitenlandse Zaken en de Rekenkamer. In het publiekelijk verslag werd melding gemaakt van ‘seksuele misdragingen’.