The Killers sluiten Rock Werchter af op vrijdag

Rotselaar - De Amerikaanse rockgroep The Killers zal op vrijdag 6 juli als headliner de dag afsluiten op de wei van Werchter. Dat heeft Rock Werchter woensdag bekendgemaakt. De organisatoren melden voorts nog dat de dagtickets voor zaterdag 7 juli uitverkocht zijn.

The Killers uit Las Vegas, onder meer bekend van het album “Wonderful Wonderful”, hebben sinds hun debuut in 2004 wereldwijd al meer dan 25 miljoen albums verkocht. “Onder leiding van hun charismatische frontman Brandon Flowers plannen The Killers een bijzonder concert in Werchter”, melden de organisatoren van Rock Werchter. Begin maart staan The Killers in een bijna uitverkocht Sportpaleis in Antwerpen. Op vrijdag 6 juli headlinen ze dus op Rock Werchter.

Rock Werchter vindt plaats van donderdag 5 juli tot zondag 8 juli in het Festivalpark in Werchter. Dagtickets voor zaterdag 7 juli - met onder andere Pearl Jam, Jack White, Jack Johnson, Fleet Foxes en Khalid - zijn uitverkocht. Dagtickets voor de andere festivaldagen en combitickets voor de hele duur van het festival zijn nog verkrijgbaar.