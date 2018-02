Prostituee die 100.000 euro ziekte-uitkering opstreek krijgt voorwaardelijke celstraf

Jabbeke / Zedelgem - De Brugse strafrechter heeft een 55-jarige vrouw uit Jabbeke veroordeeld tot een gevangenisstraf van zes maanden met uitstel, voor jarenlang gesjoemel met haar ziekte-uitkering. B.L. ontving bijna 100.000 euro ziekte-uitkering, terwijl ze eigenlijk werkte als prostituee. Een gelijkaardige zaak deed zich voor met een 53-jarige vrouw uit Zedelgem. D.F. streek in totaal 64.000 euro ziekte-uitkering op, maar werkte tegelijk als prostituee en hield er een wietplantage op na.

De feiten van B.L. speelden zich af van begin 2012 tot 31 augustus 2017. De vrouw stak haar activiteiten in de erotische sector niet onder stoelen of banken, want ze maakte reclame via kranten en op de website Redlights. “Werken en een ziekte-uitkering gaan niet samen”, aldus arbeidsauditeur Filiep De Ketelaere. “Ze had aan de adviseur van het ziekenfonds moeten melden dat ze toch werkte.” Het OM vorderde zes maanden gevangenisstraf, 4.800 euro boete en de terugbetaling van 99.429 euro aan onterechte ziekte-uitkering.

Na een relatiebreuk bleef B.L. in 2010 met een enorme schuldenberg achter, waardoor ze de stap zette naar de prostitutie. “Niemand maakt die keuze voor haar plezier. Voor zichzelf en twee kinderen had ze amper 50 euro leefgeld per week. Veel heeft ze er trouwens niet aan verdiend”, aldus haar advocate Aurélie De Muelenaere. De beklaagde kampt ook met psychische problemen en werd eerder tot tien maanden cel veroordeeld voor brandstichting. De verdediging drong met succes aan op een straf met uitstel. Meester De Muelenaere wierp ook op dat de beklaagde in werkelijkheid 3.000 euro minder dan het gevorderde bedrag kreeg.

De rechter veroordeelde B.L. tot zes maanden voorwaardelijke celstraf en een geldboete van 800 euro, waarvan de helft met uitstel. Aan het RIZIV moet ze ruim 96.000 euro terugbetalen.

Tweede geval

Daarnaast moest D.F., een 53-jarige vrouw uit Zedelgem, zich voor de correctionele rechtbank van Brugge verantwoorden voor gelijkaardige feiten. Ze kreeg tienduizenden euro’s ziekte-uitkering, maar hield zich tegelijk bezig met het verkopen en kweken van cannabis. Bovendien werkte ze in die periode ook als escorte.

Volgens het arbeidsauditoraat ontving de vrouw tussen augustus 2011 en 8 november 2016 ten onrechte 64.000 euro aan ziekte-uitkeringen. Op 16 november 2015 werd D.F. immers veroordeeld tot 150 euro werkstraf voor de verkoop van cannabis en het houden van een kleine cannabisplantage. Dat ‘werk’ is volgens de arbeidsauditeur onverenigbaar met een ziekte-uitkering.

Daarnaast zou de beklaagde sinds juni 2012 ook actief geweest zijn als prostituee. Via een escortbureau uit Brugge had ze onder de werknaam ‘Vanessa’ een vijftal klanten per maand. In 2013 werd ze door escort Manon 9 dagen via Dimona gemeld bij de RSZ. “F. wist heel goed dat ze het moest melden als ze toch werkte”, aldus arbeidsauditeur Filiep De Ketelaere.

De verdediging betwistte dat haar activiteiten in de drugssector als echt werk beschouwd mogen worden. “Een bestelling doorgeven kan je toch geen werkzaamheid noemen. Of is groenten kweken in de tuin ook verboden voor wie een uitkering heeft?”, pleitte meester Stien Dijckmans. Aan haar job als escorte zou de beklaagde volgens haar advocaten om gezondheidsredenen zelfs nooit begonnen zijn. De verdediging vroeg om de vrijspraak.

De rechter oordeelde dat de beklaagde zich wel degelijk schuldig maakte aan uitkeringsfraude. D.F. hoefde aan het ziekenfonds niet te zeggen wat haar illegale activiteit was, maar had wel moeten melden dat ze geen aanspraak meer maakte op een uitkering.

Ze werd veroordeeld tot een geldboete van 3.600 euro. Over het terugbetalen van de onterechte ziekte-uitkering deed de strafrechter geen uitspraak, want die kwestie zal later beslecht worden voor de arbeidsrechtbank.