Mircea Rednic ontslagen als coach van Moeskroen

Mircea Rednic is niet langer coach van eersteklasser Moeskroen. De Roemeen werd door zijn club op straat gezet vanwege de “tegenvallende resultaten”. De club bedankt Rednic om de club vorig seizoen in 1A te houden en het goede seizoenbegin, maar de laatste weken vielen de resultaten te hard tegen en had hij ook kritiek op zijn spelerskern. De Roemeense coach neemt na een jaar en twee maanden afscheid van les Hurlus.

“Met amper 13 puntenuit de laatste 18 wedstrijden, moest het bestuur iets ondernemen. Op zijn laatste persconferenties heeft Mircea Rednic aangetoond dat hij niet meer op één lijn zit met ons project. Dat project is gestoeld op de komende vijf jaar en we zijn op de goede weg om dit te realiseren, maar we willen geen stappen overslaan. Onze club is ambitieus maar niet tot elke prijs. Na het behoud vorig seizoen en de huidige goede seizoenstart, waren de resultaten er nu niet meer. We bekijken nu verschillende profielen wat betreft de nieuwe coach,” aldus Moeskroen.

De club bedankt Rednic voor het werk dat hij heeft verricht de voorbije 15 maanden als hoofdcoach en wenst de Roemeen veel succes voor het vervolg van zijn carrière.

Assistent-trainer Laurent Demol neemt voorlopig de trainingen over tot Moeskroen een nieuwe coach gevonden heeft. De Henegouwers staan momenteel op een gedeelde elfde plaats in het klassement en hebben al 8 punten voorsprong op de rode lantaarn. Dat de resultaten minder waren de jongste weken is een feit, maar de club stevent wel af op het behoud. De slechte resultaten zijn dus vermoedelijk niet de hoofdreden van het ontslag, wel de verzuurde relatie tussen Rednic en het bestuur van Moeskroen.

Rednic heeft niet de wintertransfers gekregen waar hij op gehoopt had en op de voorbije persconferenties had hij ook al geklaagd dat hij geen wisselspelers had om in te brengen. Ook binnen de spelersgroep heerste ontevredenheid over Rednic, zijn trainingen vielen namelijk niet bij iedereen in de smaak. Een groot deel van de spelers stond dan ook niet meer achter de Roemeense coach.

Rednic nam vorig seizoen in december over van Glen De Boeck. Hij oogstte veel lof met het behoud van les Hurlus vorig seizoen en ook dit seizoen startte Moeskroen prima. Ze draaiden zelfs even mee in de top 6. Maar de matige resultaten van de laatste maanden en een verzuurde relatie met spelers en bestuur kosten de Roemeen nu dus de kop. Mircea Rednic is al de elfde coach die dit seizoen ontslagen wordt in de Jupiler Pro League. Rednic was in het verleden ook al trainer van Gent en Standard.