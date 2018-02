Anderlecht stuurt Olivier Deschacht naar B-kern wegens te negatieve houding

De onrust bij Anderlecht blijft duren. Nu werd ook veteraan Olivier Deschacht (36) voor onbepaalde tijd naar de B-kern gestuurd. De club geeft geen verdere commentaar, maar volgens onze info verwijt RSCA de verdediger een” te negatieve houding in de spelersgroep”.

Olivier Deschacht viert vrijdag zijn 37ste verjaardag. Een leuke verjaardag wordt dat niet, want Deschacht maakt voorlopig geen deel meer uit van de A-kern van Anderlecht en was om 11 uur dan ook niet present op de open training in het Vanden Stockstadion.

Olivier Deschacht werd zopas voor onbepaalde tijd naar de B-kern verwezen. De club onthoudt zich van verdere commentaar.



Olivier Deschacht vient d'être versé dans le noyau B pour une durée indéterminée. Le club s'abstient de tout autre commentaire.



?? #RSCA #COYM pic.twitter.com/oWQbVLbJpb — RSC Anderlecht (@rscanderlecht) 14 februari 2018

De club blijft karig met commentaar, maar trainer Hein Vanhaezebrouck wilde een voorbeeld stellen in deze chaotische periode met tegenvallende resultaten voor Anderlecht. Iedereen moet helpen om het schip weer recht te trekken of hij gaat eruit. Zelfs al ben je dan Olivier Deschacht, de man met het meeste jaren op de teller.

Negatieve spiraal

De negatieve resultaten en spiraal waarin de club zit wegen inderdaad op het persoonlijke gemoed van Deschacht en die kan dat maar moeilijk verbergen. Lukasz Teodorczyk bijvoorbeeld is momenteel ook niet gelukkig bij RSCA, maar die laat het minder aan zijn hart komen en blijft goed in de groep liggen. Vanhaezebrouck, die al een paar keer zwaar uithaalde naar de spelersgroep, oordeelde nu dat hij vooral positiviteit wil zien.

In de laatste drie matchen tegen Standard, KV Mechelen en Oostende bleef Deschacht twee keer 90 minuten op de bank. Tegen Malinwa gaf hij nog een assist, maar had hij het defensief niet altijd gemakkelijk. En tegen KVO schakelde Vanhaezebrouck om van een drie- naar een viermansdefensie zonder Deschacht.

Het contract van de verdediger loopt in juni af.