Grote Belgisch-Britse operatie tegen drugs- en mensensmokkel: 26 verdachten aangehouden

Bij een grote operatie met meer dan 250 Belgische en Britse politiemensen zijn 26 verdachten opgepakt en 36 migranten gered. In totaal vonden op hetzelfde ogenblik 24 huiszoekingen plaats in beide landen, zo meldt de Britse ambassade in Brussel woensdag. Bij die huiszoekingen werden ook drugs en geld in beslag genomen.

Het doelwit van de actie was een criminele bende die migranten en drugs naar het Verenigd Koninkrijk smokkelde. De slachtoffers werden vervolgens uitgebuit door hen tegen een laag loon in meerdere car washes in Milton Keynes, in het zuiden van Engeland, tewerk te stellen. Bij de operatie werd drugs en geld in beslag genomen, aldus nog de mededeling van de ambassade.

De verbindingsofficier van National Crime Agency is lovend over de Belgisch-Britse samenwerking. “Deze criminele bende dacht tevergeefs hun walgelijke activiteiten van mensensmokkel en drugshandel te kunnen verstoppen achter een façade van legale activiteiten”, aldus nog de verbindingsofficier. ‘Uitbuiting’ is overigens gelijkgesteld met slavernij in het Britse wetboek.