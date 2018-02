Logistieke sector moet versnelling hoger schakelen

De logistieke sector staat aan de vooravond van een grootschalige automatisering. Een beweging die al is gestart met bijvoorbeeld de robotisering in warehouses. Bovendien zorgt e-commerce ervoor dat bedrijven 24/7 moeten draaien om pakketjes op tijd bij de consument te krijgen. Competenties en profielen veranderen. Dat doet zich ook sterk gevoelen in de haven van Antwerpen. Bedrijven snakken er naar logistieke profielen.

Een gevolg van de automatisering is het groeiende belang van geavanceerde IT-toepassingen en systemen, geautomatiseerde warehouses en optimalisaties die daarvoor nodig zijn. Forcasting, supply planning, procesverbetering, lean, stockniveau monitoren,… het zijn allemaal jobs die analytisch inzicht en leiderscapaciteiten vergen, maar ook flexibiliteit en een no-nonsense mentaliteit. Maar het vinden van geschikte kandidaten wordt steeds moeilijker. Volgens de in Antwerpen actieve rekruteringsspecialist Hays is dit te wijten aan een tekort aan specifieke opleidingen en de flexibiliteit die van werknemers wordt verwacht.

“In België zijn er te weinig puur specifieke supply chain-opleidingen die kandidaten voorbereiden op e-commerce en supply chain jobs zoals je die in ons buurland Frankrijk wel hebt”, zegt Dries Serré, Team Leader Purchasing & Logistics bij Hays. “Wat kandidaten vaak ook afschrikt is het nachtwerk. Door e-commerce ontstaat er een parallelle economie. Magazijnen moeten ’s nachts ook blijven draaien, want pakketjes moeten 24/7 worden behandeld”, weet hij.

Jobs van de toekomst

“Enerzijds worden de simpele handelingen geautomatiseerd, aan de andere kant wordt het werk daaromheen en de aansturing van de technologie ingewikkelder met andere en hogeropgeleide profielen tot gevolg. De functie van logistieke programmeur-planner en voorspellende supply chain data-analist zijn enkele jobs van de toekomst.”

De logistieke planner van de toekomst programmeert planningen in de systemen. Hij of zij zorgt voor de verbindingen tussen warehouses, mobiliteitssystemen en klantsystemen. Om die processen in goede banen te leiden, zijn er professionals met verstand van zowel logistiek, planning als ICT nodig. Hij/zij brengt de verschillende werelden samen en zorgt met creatieve oplossingen dat alles op rolletjes verloopt.

Met steeds meer beschikbare data, die een bron van informatie zijn voor het optimaliseren van de logistieke & supply chain, is een belangrijke taak ook weggelegd voor de supply chain analist. Deze verzamelt en analyseert de data en weet ze om te zetten in waardevolle stuurinformatie voor directies en management. Inzet van ‘predictive data’ zoals marktinformatie, weersvoorspellingen en consumentsentimenten worden steeds belangrijker. Ze worden verwerkt naar essentiële informatie voor transport. De analist wordt in die zin in toenemende mate een voorspeller. Dit zal uiteindelijk leiden tot accurate voorspellingen waarmee klanten precies worden bediend en kosten worden bespaard.

