Ziekenhuis gijzelt pasgeboren baby, omdat mama de rekening niet kan betalen

Een ziekenhuis in het Afrikaanse Gabon ging enkele stappen te ver, toen één van hun patiënten haar rekening niet betaalde. Een pas bevallen vrouw kon de 3.000 euro niet ophoesten, maar het hospitaal nam drastische maatregelen. Ze besloten de baby bij hen te houden, totdat de dame met het geld zou komen.

De geboorte van de kleine Angel was niet normaal verlopen. Het kindje was 35 dagen te vroeg op de wereld gezet. Het kindje was klein en zwak en moest een lange tijd in de couveuse liggen. Maar dat doet de kosten natuurlijk snel oplopen. De grote som kon de kersverse moeder niet neertellen, daarom stuurde het ziekenhuis haar onverbiddelijk naar huis.

Haar baby weigerden ze mee te geven. Het enige wat de vrouw mocht doen, was het kindje komen bezoeken en borstvoeding komen geven. De vrouw wist eerst niet hoe ze ermee moest omgaan en probeerde op allerlei manieren haar kind terug te krijgen. Uiteindelijke stapte ze dan toch naar de media.

Haar verhaal veroorzaakte een schokgolf van ongeloof en verontwaardiging. Razendsnel startten sympathisanten een inzamelactie. Het bedrag was in enkele dagen tijd bij elkaar verzameld. Volgens BBC zou zelfs president Ali Bongo meebetaald hebben aan de rekening.

Angel is ondertussen opnieuw bij haar moeder. Ze verkeert in goede gezondheid. De directeur van het ziekenhuis is maandag gearresteerd voor gijzeling. Ondertussen is de aanklacht alweer ingetrokken.