Thomas Buffel maakt op Valentijn zijn nieuwe liefde bekend

Thomas Buffel beleeft vandaag een fijne Valentijn. De aanvoerder van KRC Genk heeft namelijk een nieuwe liefde in zijn leven, zo maakte hij bekend via Instagram. Buffel verloor iets meer dan een jaar geleden zijn vrouw Stéphanie aan kanker. Vergeten is hij haar duidelijk niet, getuige zijn mooie boodschap. Maar Buffel heeft dus opnieuw het geluk in de liefde gevonden. De nieuwe liefde van de Genkse veteraan heet Annabel Vandebroek.