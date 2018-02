Studenten en docenten hogeschool PXL Hasselt vast in hotel na zware onlusten in Ethiopië

Hasselt - Zestien studenten en docenten van de Hogeschool PXL in Hasselt zitten vast in hun hotel in Ethiopië. Ze zijn daar sinds zondag in het kader van een internationaal project. Maar door zware onlusten in de straten, blijven ze veiligheidshalve binnen.

Zestien studenten en docenten van de Hogeschool PXL zijn in Ethiopië voor een internationaal project waarvoor ze samenwerken met de plaatselijke universiteit van Jimma, in Zuidwest-Ethiopië.

De protesten in Ethiopië zijn al een paar jaar aan de gang. Bij demonstraties in 2015 en 2016 werden een paar duizenden mensen opgepakt omdat ze kritiek hadden op het regime. Intussen zijn de meeste gevangenen opnieuw vrijgelaten. Maar bij onlusten en protestbetogingen tegen het regime vielen wel al honderden doden.

“We wisten op voorhand dat er geregeld onrust was. Maar de jongste tijd was het wat rustiger. Dus zagen we geen probleem om af te reizen. Zondag is het wat uit de hand gelopen en blokkeerden betogers grote knooppunten en werd er met stenen gegooid”, zegt Birgit Tureluren, student journalistiek aan de PXL vanuit Ethiopië.

Volgens de Limburgse studente is de toestand intussen weer genormaliseerd en zijn de straten weer vrijgemaakt. “Toch blijven we vandaag nog binnen. Maar morgen gaan we normaal gezien naar de universiteit en kunnen we eindelijk doen waarvoor we gekomen zijn. We zijn al lang in contact maar het is de eerste keer dat we ter plaatse gaan samenwerken. Of we bang zijn geweest de jongste dagen? Dat is relatief. We zijn wel geschrokken natuurlijk. Maar we zijn allemaal in orde en de sfeer is goed”, zegt ze.

De studenten en docenten blijven er normaal gezien tot volgende week zondag. Dan keren ze terug naar België.

De FOD Buitenlandse Zaken paste begin dit jaar nog het reisadvies aan na ernstige onrusten in het Noord-Oostelijk deel van de Amhara Regio en op verschillende plaatsen doorheen de Oromia-regio. “Het is daarom aangeraden om alle verplaatsingen over de weg naar of doorheen deze gebieden te vermijden. Het gaat hier onder meer over de steden: Dessie, Kobo en Weldia (Amhara regio) en Adama, Ambo, Arsi Negelle, Fiche, Gobe, Meki, Shashemene en Wolisso (Oromia Regio). Ook alle reizen over de weg van en naar Dire Dawa, Harar en Moyale worden voorlopig afgeraden.”

“Verplaatsingen per vliegtuig naar Dire Dawa, Jimma of Hawassa blijven echter wel mogelijk. Ook in de steden en attracties langsheen de historische route in Noord-Ethiopië (Bahar Dar, Gondar, Simien Mountains National Park, Axum, Lalibella, Mekelle, Gheralta Mountains) zijn er momenteel geen bijzondere veiligheidsproblemen”, klinkt het.

“Anders waren we uiteraard niet vertrokken”, klinkt het nog.