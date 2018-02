Eén van de bekendste stranden ter wereld afgesloten voor toeristen door de enorme schade die ze aangericht hebben

Het strand Maya Bay op het Thaise eiland Koh Phi Phi Leh werd door een film met Leonardo DiCaprio wereldberoemd. Het is een favoriete bestemming van toeristen die naar Thailand trekken, maar binnenkort wordt het strand een tijdlang afgesloten voor vakantiegangers, in de hoop de jarenlange schade die zij hebben aangericht terug te draaien.

In 2000 werd Maya Bay plots één van de meeste herkenbare stranden ter wereld door de film ‘The Beach’ van Danny Boyle, waarin Leonardo DiCaprio een hoofdrol vertolkt. Ironisch genoeg zoekt DiCaprio’s personage het perfecte en meest onaangeroerde strand. Daar is inmiddels zeker geen sprake meer van. Sinds de film uitkwam is het kleine Maya Bay een geliefde plek voor reizigers. Soms komen er wel 5.000 toeristen per dag. De meesten bereiken de idyllische locatie per boot.

De lokale autoriteiten hebben nu besloten de toegang tot het strand van juni tot september te verbieden voor het publiek. De natuur heeft namelijk enorm te lijden gehad onder de honderdduizenden bezoekers. Vooral het koraal heeft het moeten ontgelden. Door de tijdelijke toeristenstop krijgt het koraal de tijd om enigszins te herstellen, meldt The Guardian.

Foto: © Terry Eggers / DanitaDelimont.

Dat is nodig, zegt Thon Thamrongnawasawat, vicedecaan aan de Kasetsart Universiteit in Bangkok. Hij stelt dat bijna 80 procent van alle koraalriffen in Thailand vernietigd zijn. De voornaamste redenen zijn hotels die aan het strand gevestigd zijn, ankers van boten en plastic afval dat in zee gedumpt wordt. Een tijdelijk sluiting kan helpen, maar een ideale oplossing zou zijn om de toegang tot het strand definitief te verbieden, klinkt het nog.

Magie weg

Sam Clark van Experience Travel beaamt dat. Hij zegt dat de reisorganisatie “al heel lang geleden” gestopt is met Maya Beach aan te raden aan zijn reizigers. “Hoewel het een prachtig strand is en herkenbaar van ‘The Beach’ halen de horden toeristen en bootjes een deel van de magie weg. Als de baai een tijdje dicht moet, dan kan ik dat alleen maar verwelkomen.”