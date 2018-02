Economische groei eurozone op hoogste niveau in tien jaar

Brussel - De economische groei in de eurozone is in 2017 uitgekomen op 2,5 procent. Dat is de beste prestatie in tien jaar, zo meldde het Europese statistiekbureau Eurostat woensdag. Het bevestigde zo een eerste schatting, van eind januari.

De groei voor 2017 kwam hoger uit dan de recentste prognose van de Europese Commissie. Die ging een week geleden uit van 2,4 procent.

In 2007, net voor de financiële crisis, was het bruto binnenlandse product van de eurozone toegenomen met 3,0 procent.

Eurostat bevestigde woensdag ook de cijfers voor het vierde kwartaal. De economie van de eurozone nam toen met 0,6 procent toe tegenover het kwartaal voordien.

De hele Europese Unie zette dezelfde economische prestatie neer (+2,5 procent voor heel 2017 en +0,6 procent in het vierde kwartaal).

België onder gemiddelde

België lag in 2017 onder het gemiddelde. De Belgische economie ging er 0,5 procent op vooruit in het vierde kwartaal. Voor het volledige jaar was er een groei van 1,7 procent, zo maakte de Nationale Bank eind januari in een eerste raming bekend.