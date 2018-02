Dit is het korte lijstje clubs die nog niet van trainer wisselden

Mircea Rednic is sinds woensdagochtend niet langer de trainer van Royal Excel Moeskroen. Daarmee komt de teller van aantal ontslagen trainers dit seizoen op elf te staan. Amper zes clubs hebben tot dusver hun coach niet op straat gezet, al is Waasland-Beveren een buitenbeentje in dat lijstje.

Club Brugge, Charleroi, Standard, Antwerp, Zulte Waregem en Waasland-Beveren. Dat zijn de zes clubs die dit seizoen nog geen ontslagbrief gaven aan hun trainer. Maar laatstgenoemde club wisselde wel al van sportieve baas, zij het noodgedwongen. Genk zette in december namelijk Albert Stuivenberg op straat en zag in Philippe Clement de gedroomde opvolger. Die ging op het aanbod, Genk legde de opstapclausule graag op tafel. Daarop haalde Waasland-Beveren Sven Vermant binnen als T1. Dat betekent dus dat er nog maar vijf clubs zijn die aan het seizoen begonnen met hun huidige trainer.

- Club Brugge: Ivan Leko werd afgelopen zomer aangesteld als opvolger van Michel Preud’homme en staat met Blauw-Zwart ruim aan de leiding.

- Charleroi:Felice Mazzu is al sinds de zomer van 2013 aan de slag bij de Carolo’s. Hij parkeert Charleroi momenteel op een knappe tweede plaats.

-Standard: Dat Ricardo Sa Pinto nog coach is, is een half mirakel. Standard leek lang op een nieuw kwakkelseizoen af te stevenen, maar sinds de winter staat er een hecht elftal op de mat en is Play-off 1 in zicht.

- Antwerp: Laszlo Bölöni is met The Great Old nog altijd in race voor een plaats bij de eerste zes, een knappe prestatie voor de promovendus.

- Zulte Waregem: Essevee zat lange tijd mee verwikkeld in de degradatiestrijd. Desondanks stond Franky Dury nooit ter discussie. Sinds de winterstop leeft Zulte Waregem weer op, met dank aan enkele gerichte transfers.

Elf trainers werden dit seizoen dus al op de keien gezet, daarvoor zijn tien clubs verantwoordelijk. KV Mechelen heeft de bedenkelijke eer om de enige eersteklasser te zijn die tweemaal van coach wisselde. Zowel Yannick Ferrera als Aleksandar Jankovic kregen de bons.

- STVV: Márquez (7 augustus 2017)

- Lokeren: Kristinsson (9 augustus 2017)

- Anderlecht: Weiler (18 september 2017)

- Oostende: Vanderhaeghe (19 september 2017)

- Gent: Vanhaezebrouck (27 september 2017)

- Mechelen : Ferrera (23 oktober 2017)

- Eupen: Condom (6 november 2017)

- Kortrijk: Anastasiou (8 november 2017)

- Genk: Stuivenberg (10 december 2017)

- Mechelen: Jankovic (24 januari 2017)

- Moeskroen: Rednic (14 februari 2017)