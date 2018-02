Indrukwekkende Dembélé wekt belangstelling op: “Chinezen willen Rode Duivel strikken”

Mousa Dembélé steekt in bloedvorm. In de Premier League maakte de middenvelder van Tottenham de voorbije weken al indruk in de toppers tegen Manchester United, Liverpool en Arsenal. Maar dinsdag schitterde hij ook in de Champions League tegen Juventus. De superlatieven vlogen in het rond, zijn statistieken tegen de Oude Dame waren indrukwekkend. Zijn sterke prestaties gaan overigens niet onopgemerkt voorbij. Volgens The Sun is er een duizelingwekkend bod uit China op komst voor Dembélé.

Dembélé was tegen Juventus wederom niet van de bal te zetten. Daarmee was hij een belangrijke schakel in de sterke partij van de Spurs. Die begonnen dramatisch aan hun wedstrijd en keken na negen minuten tegen een 2-0 achterstand aan, maar onder impuls van Dembélé sleepte Tottenham een 2-2 gelijkspel uit de brand.

De cijfers zeggen voldoende. De Rode Duivel liet 94 geslaagde passes optekenen, goed voor een duizelingwekkend percentage van 95%. Van alle spelers deed maar één iemand beter: ploegmaat en landgenoot Jan Vertonghen zag 97% van zijn passes aankomen. Daarnaast liet Dembélé zes geslaagde dribbels noteren, 84% van zijn ingezette acties. Hij won ook al zijn tackles (4 op 4), creëerde twee kansen en pakte uit met een interceptie. In totaal zou hij 116 keer de bal raken, meer dan alle andere spelers. Hij stond op zijn eentje in voor meer dan 10% van het balbezit dat de Spurs hadden.

Gerrard: “Dembélé was nog nooit zo goed”

“Ik herinner me niet dat ik hem al zo goed heb zien spelen op dit niveau.” Dat waren de woorden van Liverpoolicoon Steven Gerrard op de Engelse televisie. “Hij was grandioos, hij was de hele wedstrijd lang beangstigend goed.” Rio Ferdinand, ex-Manchester United, trad zijn landgenoot bij. “Vroeger kreeg hij vaak kritiek, dat hij niet genoeg scoorde. Maar hij is de man die het tempo bepaalt en hij doet dat beter dan eender wie.”

Transfer naar China?

Maar zal Dembélé zijn kunsten nog lang vertonen bij Tottenham? Een officieel bod is er nog niet, maar volgens The Sun wil de Chinese club Beijing Sinobo Guoan de Rode Duivel naar het Verre Oosten halen met een duizelingwekkend bod. In China loopt de transferperiode nog tot 28 februari. Bejing zou bereid zijn om het loon van de 30-jarige Dembélé te verdubbelen, naar 180.000 euro per week. De huidige verbintenis van onze landgenoot bij de Spurs loopt af in de zomer van 2019. Tottenham lijkt evenwel niet bereid om zijn speler te laten gaan. Trainer Mauricio Pochettino noemde Dembélé eerder deze week nog “een genie”. De middenvelder speelt sinds 2012 voor de Spurs.

