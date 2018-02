Chinese vastgoedreus verkoopt zijn belang in Atlético Madrid

De Chinese vastgoedreus Wanda gaat zijn belang in de Spaanse topclub Atlético Madrid verkopen aan de Israëlische investeringsroep Quantum Pacific. Dat maakte de club van Rode Duivel Yannick Carrasco woensdag bekend. De Chinezen, die ook de naam van het nieuwe Atlético Madrid-stadion dragen, hadden 17 procent van de aandelen.

Quantum Pacific, een holding van miljardair Idan Ofer die voornamelijk gespecialiseerd is in de petroleumsector, kocht zich in november vorig jaar voor vijftig miljoen euro in in de Madrileense club. Het veroverde zo 15 procent van de aandelen. Daar komt nu nog eens 17 procent bovenop.

Wanda blijft wel aan de club verbonden als sponsor en als naamsponsor van het stadion, Wanda Metropolitano. Het conglomeraat moest de voorbije weken harde klappen incasseren op de Chinese vastgoedmarkt. Het verkoopt nu zijn aandelen om de zware schuldenlast af te lossen. Die kwam er nadat het bedrijf zijn hand had overspeeld in buitenlandse investeringen.

De meerderheid van de aandelen van de Madrileense club blijft in handen van Miguel Angel Gil en Enrique Cerezo, respectievelijk de algemeen directeur en voorzitter van Atlético.

Yannick Carrasco en co. kennen vooralsnog een wisselvallig seizoen. In de Primera Division staat Atlético knap tweede, op zeven punten van leider Barcelona. In de Champions League (eerste ronde) en de Copa del Rey (kwartfinales) werd het team echter verrassend snel uitgeschakeld.