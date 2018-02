Illegale vuurwapens legaal vernietigen kan niet meer

Brussel - Een illegaal vuurwapen legaal laten vernietigen bij de Proefbank is weldra niet meer mogelijk. Dat is het gevolg van een Koninklijk Besluit van Justitieminister Koen Geens. In 2016 werden 11.542 vuurwapens vernietigd en 1.019 geneutraliseerd.

De Belgische Proefbank voor vuurwapens vermoedde zelf al misbruik en vraagt sindsdien aan iedereen een wapenvergunning of erkenning. Daarmee kan echter enkel de hoedanigheid van de persoon worden gecontroleerd, en dan nog enkel een Belgische persoon. Het biedt geen enkele zekerheid dat het wapen legaal in bezit is of niet werd gebruikt voor een misdrijf.

Iemand die een vuurwapen gebruikte voor een crimineel feit in het buitenland kan dat dus nog steeds zonder veel problemen laten vernietigen. Op die manier gaat belangrijk bewijsmateriaal verloren.

Volgens het nieuwe KB moet van elk wapen een attest worden voorgelegd. Dat document wordt afgeleverd door de lokale politie en stelt dat het wapen rechtmatig in bezit is en dat het niet staat geseind in een politiedatabank. Bovendien doet de Proefbank een dubbele controle op wapens die vanuit het buitenland komen. Die worden nog eens in het Belgisch wapenregister nagekeken, om zeker te zijn dat ze niet gekend zijn bij de Belgische politiediensten.

Het KB gaat nog naar de Raad van State voor advies.