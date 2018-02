Verkoop van papieren boeken daalt, boekenverkoop online stijgt fors

Brussel - De verkoop van papieren boeken is in 2017 in Vlaanderen opnieuw gedaald: met 3 procent in afzet en met 1,5 procent in omzet tegenover 2016. Dat heeft vooral te maken met het ontbreken van echte bestsellers. De boekenverkoop via internet steeg fors, met 13 procent. Dat blijkt uit cijfers van Boek.be.

In 2017 werden in Vlaanderen 14 miljoen boeken verkocht. Dat zijn ongeveer 400.000 boeken minder dan in 2016. De omzet daalde van 188,3 miljoen naar 185,6 miljoen. De daling doet zich volgens Boek.be voor in zo goed als alle genres. Alleen in het genre non-fictie informatief stelt Boek.be een stijging met 7 pct vast.

Het sterkst groeiende kanaal in de verkoop van papieren boeken zijn de internetwinkels. Hun omzet steeg in 2017 met 13 pct en hun marktaandeel ging vooruit van 17,3 pct naar 19,9 pct.

Alle andere kanalen kenden een daling. De onlinemarkt beslaat nu meer dan 16 pct van de totale afzet. Eén papieren boek op de zes wordt in Vlaanderen dus online verkocht. De evolutie van de kleinhandel naar e-commerce wordt, net zoals in alle branches, elke maand duidelijker.