Atlético Madrid kan in Kopenhagen opnieuw rekenen op onverzettelijke Godin

Atlético Madrid kan donderdag in de heenwedstrijd van de zestiende finales van de Europa League bij FC Kopenhagen opnieuw rekenen op zijn Uruguayaanse verdediger Diego Godin. Godin verloor anderhalve week geleden drie tanden tijdens de thuiswedstrijd tegen Valencia (1-0).

De 113-voudige Uruguayaanse international kwam tijdens de wedstrijd zwaar in botsing met Valencia-doelman Neto. Godin, die vrijdag zijn 32ste verjaardag viert, onderging nadien een medische ingreep. Ondertussen heeft hij de trainingen kunnen hervatten.

Atlético Madrid, met Rode Duivel Yannick Carrasco in de rangen, is de tweevoudige winnaar van de Europa League (2010 en 2012). Dit jaar kwamen de Madrilenen in de tweede Europese beker terecht na de vroegtijdige uitschakeling in de Champions League.