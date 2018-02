Zijn huis ging in vlammen op tijdens een grote brand, nu is het tij gekeerd voor deze man

Een 50-jarige man uit Fort McMurray in de Amerikaanse staat Alberta heeft de lotto gewonnen. Het geluk viel hem te beurt, nadat Bill Pendergast enkele jaren van zware tegenslag had gekend. In een verwoestende brand gingen twee jaar geleden zijn huis en al zijn bezittingen immers in vlammen op.

De 50-jarige Bill was op weg naar zijn zieke vader, toen hij een lotje kocht dat zijn leven voorgoed zou veranderen. Zijn vader had hem gevraagd om een blikje 7-up mee te nemen van de winkel, want daar had hij heel veel zin in. Bill nam nog snel een ticket van de ‘Lotto 6/49’ van de toonbank. Drie dollar, dat was alles wat hij aan het biljet kon uitgeven in de lokale supermarkt van Newfoundland, want hij moest op zijn tellen letten.

Bill was immers nog altijd bezig met het herstellen van zijn huis, dat twee jaar geleden onbewoonbaar werd na een zware brand. Na de aankoop van het ticketje dacht hij er niet meer aan, maar focuste hij zich opnieuw op de verbouwingen aan de constructie.

De volgende dag werd hij gewekt door zijn tante. Die maakte hem enthousiast wakker: “Bill, heb je een lottoticket gekocht? Er heeft iemand de jackpot gewonnen”, riep de vrouw in zijn oor. De man haalde zijn ticket uit zijn kleren en begon rustig de cijfers te vergelijken. Plots besefte hij het: hij had zonet 1 miljoen dollar gewonnen.

Het eerste wat hij deed was zijn vrouw Carrie bellen. Dolblij gingen ze hun winst claimen. “Dit is echt zoals een droom”, reageerde Pendergast volgens de Atlantic Lottery. Met de winst gaat de vijftiger zijn huis nu eindelijk kunnen afwerken. Hij kijkt er al naar uit om het gebouw opnieuw zijn thuis te noemen. “En ik heb ook altijd al een Mustang willen hebben. En nu is het eindelijk zover!” lacht hij nog.