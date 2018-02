Belgische nam psychiatrisch patiënte mee naar parenclubs: “Dat werkt genezend”

Een Belgische medewerkster van een Nederlandse zorgkliniek staat in Rotterdam terecht voor seksueel misbruik. Ze nam een patiënt van de intussen gesloten zorgkliniek ‘Jedija’ mee naar parenclubs omdat “seks genezend werkt”. De oprichter van de bizarre zorginstelling werd eerder al veroordeeld voor seksueel wangedrag en staat overigens terecht in een andere zedenzaak. De sektarische kliniek wordt in verband gebracht met minstens vier moorden en/of zelfmoorden.

Marie H. (62) heeft een aantal jaren gewerkt in de zorgkliniek ‘Jedidja’. Ze liet zich daar Marjos noemen en zou er samen met Aaldert van E., de oprichter van de kliniek, hun slachtoffer, Thirza (29), jarenlang seksueel misbruikt hebben.

Zo zouden ze haar verteld hebben dat seks “genezend” werkt, de kernwoorden die haar beter zouden maken waren “grenzeloosheid, vrijheid en God”. Ook hebben ze de kwetsbare vrouw meerder malen meegenomen hebben naar parenclubs. Het overlijden van Thirza reikt echter veel verder dan dit proces van seksueel misbruik. Zo loopt er nog een onderzoek tegen haar moeder, haar stiefvader en Aaldert van E. voor moord of aanzetten tot zelfdoding.

Sektarische psychiatrische kliniek

De evangelische en sektarische psychiatrische kliniek van Aaldert van E. wordt in verband gebracht met een hele resem zelfmoorden en/of moorden. De dood van Thirza (29) bracht de bal aan het rollen. Haar overlijden had alle schijn van een tragische zelfdoding. Dit beeld werd echter snel bijgesteld want na haar dood kwamen verschillende patiëntes naar buiten met verhalen van seksueel misbruik door van E., de leider van de instelling. De politie opende een onderzoek.

Opvallend: de oudere zus Joëlle pleegde enkele jaren voordien ook zelfmoord. Nog opvallender: ze was ook 29 jaar. Mogelijk het meest opvallend: de moeder van Thirza en Joëlle, Linda den H. was werkzaam en woonde in de instelling, ook had ze naar verluidt een tijdlang een relatie met van E.

Volgens kennissen van Linda in het Algemeen Dagblad was ze een uiterst manipulatieve vrouw. Ze verdenken Linda ervan haar dochters psychologisch “helemaal in de vernieling” te hebben geleid. Enkelen zeggen zelfs dat ze zou lijden aan het syndroom van Munchausen by proxy. Dat is een aandoening waardoor je een onweerstaanbare drang voelt om je kinderen ziek te maken in een wanhopige roep om aandacht.

Naar de slachtbank?

Het psychologisch profiel van Linda is echter tot heden speculatie. Feit is wel dat ze na de zelfdoding van Joëlle, haar andere dochter, Thirza, naar de evangelische kliniek/sekte van Aaldert van E. stuurde. Thirza had het bijzonder moeilijk met het overlijden van haar zus, haar angstaanvallen waren onhoudbaar geworden.

In de instelling ging het echter van kwaad naar erger. Veel therapie heeft ze er niet gekregen, want Thirza werd er jarenlang misbruikt zijn door van E.. Van beterschap geen sprake, haar angstaanvallen werden alsmaar erger tot ze in 2016 zelfmoord pleegde of vermoord werd. Die feiten zijn nog niet bewezen, maar het is een piste die onderzocht wordt. Voor de feiten van seksueel misbruik (en dus ook zijn aandeel in de zelfdoding of moord van Thirza) staat Van E. vandaag samen met de Belgische Marie H. terecht in Rotterdam.

Los van het proces van Van E. en H. onderzoeken de speurders nog steeds het aandeel van Linda in de zelfmoord van haar twee dochters en twee andere vrouwen. Ook haar ex-man Leo (63) - die overigens niet de vader is van de halfzusjes - wordt verdacht, al zou hij volledig onder de sloef liggen van Linda liggen. Ze worden nu verdacht van moord, aanzetten tot zelfmoord of het opzettelijk toedienen van een dodelijk middel.

In 2016 werd de leider van kliniek al veroordeeld voor het seksueel misbruiken van vier andere patiëntes. Aaldert van E. kreeg toen twee jaar. Vermoed wordt dat van E. veel meer slachtoffers maakte.