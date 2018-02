Brandweer rukt uit voor rookontwikkeling na kortsluiting aan stopcontact

Foto: if

De Haan - In de Beukenlaan in De Haan ontstond woensdagochtend brand in een woning. De bewoners merkten rook ter hoogte van de verwarmingsinstallatie.

De brandweer snelde ter plaatse en had het vuur snel onder controle. Dat was niet afkomstig van de verwarming, maar wellicht van een kortsluiting in een stopcontact. De hittecamera toonde nog warmte achter het ingebouwde stopcontact waardoor een deel van de muurisolatie verwijderd moest worden. De materiële schade viel uiteindelijk wel nog mee en er raakte niemand gewond.