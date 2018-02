Twee Soedanezen vrijgelaten op basis van onderzoeksrapport naar folteringen

Brussel -

Twee Soedanezen die opgesloten zaten in een gesloten centrum zijn vrijgelaten op basis van het Soedan-rapport van het Commissariaat voor Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS) van afgelopen week. Dat melden verschillende bronnen. In beide gevallen werd hun opsluiting herroepen door de raadkamer. Die oordeelde op basis van het CGVS-rapport dat de Belgische staat onvoldoende heeft onderzocht of de betrokkenen bij hun terugkeer het risico lopen op foltering of slechte behandeling. De Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) is in beroep gegaan tegen de beslissing van de raadkamer.