Populaire trekpleister tijdens de Olympische Winterspelen: het ‘penispark’

Naast de Olympische Winterspelen is er ook een totaal andere trekpleister erg populair bij de toeristen. Het gaat om het ‘penispark’, een park vol houten en stenen beelden van penissen in Samcheok, niet zo ver van het sportevenement. De speciale plek werpt onder meer een licht op de extreem lage geboortecijfers in het land.

Foto: REUTERS

Er is daarnaast ook een legende verbonden aan het park. Het vertelt het verhaal van een maagd die er stierf en zo veroorzaakte dat de vissers uit het dorp hun vangst zagen kelderen. Pas toen een visser op het idee kwam om in de zee te urineren, kwam daar plots verandering in. Ze besloten bijgevolg een heleboel penissen te bouwen om zo de geest van de maagd te kunnen bevredigen. Het gevolg laat zich al raden: de visvangst kende weer een opleving. Een standbeeld van de jonge vrouw staat tot op heden op een rots in de baai.

Voor veel mensen gaat het om een controversiële plek. In het land zelf komen de beelden daarentegen minder verrassend over, al kan dat ook te wijten zijn aan de geboortecijfers die het land kan voorleggen. Zuid-Korea is namelijk een land met een van de laagste vruchtbaarheidscijfers ter wereld. Volgens de laatste statistieken, daterend van 2016, werden amper 1,17 kinderen per vrouw geboren in het land. Daarmee staat het ook laatste op de ranglijst met de 35 rijkste landen op onze planeet. De cijfers van het jaar nadien beloven overigens niet veel goeds. Die zouden nog lager liggen: 1.04 kinderen per vrouw.

Vooral de hoge kosten om een gezin te onderhouden schrikt velen af. Bovendien moeten de vrouwen ook meestal een lastige keuze maken: kiezen voor een mooie carrière of gezin stichten? De Zuid-Koreaanse regering is zich in ieder geval bewust van de situatie en hoopt dat de trend zal afzwakken en in de toekomst zal omslaan.

Foto: REUTERS

