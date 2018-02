Oud-Duits international Mike Hanke maakt zijn comeback in zevende divisie

De Duitse aanvaller Mike Hanke heeft op 34-jarige leeftijd zijn comeback in het voetbal gemaakt. Hanke, die met Duitsland brons pakte op het WK in eigen land in 2006, heeft een contract getekend bij TuS 1910 Wiescherhöfen, het team waar hij zijn eerste stapjes in het voetbal zette en dat in de zevende divisie uitkomt.