Politie graaft meisje (9) uit kleiput nadat ze er in viel tijdens spelletje

Een 9-jarig meisje was met haar vriendjes aan het spelen in het Braziliaanse Paulicéia toen ze plots in een kleiput viel. Door de harde val werd ze meteen bedolven onder de klei en kon geen kant meer uit.

Maandag zocht de politie van Paulicéia met man en macht naar het meisje dat in de put was gevallen. Ze moesten snel zijn, maar ook voorzichtig want ze wisten niet goed waar de negenjarige precies lag. Menig omstaanders hielpen met graven maar het meisje werd niet meteen gevonden.

Na een tiental minuutjes was het raak: de politie had door waar het meisje lag en groef tot ze de put uit kon. Ze lag ongeveer een meter diep en werd meteen naar het ziekenhuis gebracht voor verder onderzoek. Hoe het nu precies met het meisje gaat, is niet geweten.