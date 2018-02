Negen jaar geleden ontving hoogzwangere Krystal (23) een oproep vanuit deze telefooncel. Sindsdien is ze nooit meer gezien

Een eenzaam telefoonhokje aan de kant van de weg in een piepklein dorpje op zo’n 262 kilometer van Melbourne, Australië. Die plaats moet tot een doorbraak leiden in een bijna negen jaar oude verdwijningszaak. De hoogzwangere Krystal Fraser (23) verdween namelijk vlak nadat ze vanop die plek een oproep had ontvangen van een onbekende.

Krystal Fraser (23) werd voor het laatst gezien op 20 juni 2009 rond 21.40 uur ’s avonds. Ze bevond zich in haar thuisdorp Pyramid Hill, waar nauwelijks vijfhonderd mensen wonen.

De hoogzwangere jonge vrouw, die de mentale leeftijd van een veertienjarige had, had eerder de trein genomen van het hospitaal naar huis. Getuigen hadden haar nog zien uitstappen, maar nadien werd ze niet meer gezien. Nooit meer.

Oproep van onbekende

Wel beantwoordde ze vlak voor middernacht een oproep op haar mobiele telefoon. De persoon die haar belde, bevond zich op dat moment in een telefooncel op achttien minuten rijden van haar locatie.

Wie haar toen belde, is tot op heden een mysterie. En dat is slechts een van de vele onbeantwoorde vragen in de oude verdwijningszaak. Wie was de vader van haar kind? Wat is er met haar gebeurd na het telefoontje? Leed Krystal eigenlijk een dubbelleven?

Haar familie en vrienden waren zelf amper op de hoogte van het leven van Krystal. Zij hield hen er bewust buiten. “Mijn dochter hield niet zo van regels”, zegt haar moeder Karen. “Op tijd thuiskomen, vertellen waar ze naartoe ging… De normaalste zaken vond zij heel moeilijk.”

Kwaad opzet

De jonge vrouw had wel te allen tijde haar mobiele telefoon bij zich om haar ouders geregeld te bellen of te sms’en. Toen ze haar die bewuste avond plots niet meer konden bereiken, ontstond er dan ook meteen paniek. En dat heeft ervoor gezorgd dat de onderzoekers van in het begin dachten aan kwaad opzet.

De politie gelooft dat Krystal vermoord werd en dat haar lichaam nog ergens begraven ligt. Zij zijn ervan overtuigd dat er iemand meer weet over de zaak.

“Maar niemand heeft ooit toegegeven de vader van het kind te zijn”, zegt hoofdonderzoeker Wayne Woltsche. “Een aantal mensen gaf wel toe een relatie met haar gehad te hebben.”

Doorbraak?

In juni 2012 liet de politie weten dat er een beloning van 100.000 euro zou zijn voor wie informatie geeft die tot een doorbraak kan leiden. En dat lijkt nu, na al die jaren, zijn vruchten af te werpen. Deze week hebben de onderzoekers namelijk een verdachte gearresteerd: een 61-jarige man uit Pyramid Hill.

De politie van Victoria liet dinsdag weten dat de man intussen opgepakt en ondervraagd is. “Wij willen iedereen bedanken die ons de afgelopen negen jaar tips heeft gegeven”, klonk het. “En wij willen ook vragen om ons zeker nog op de hoogte te brengen als je iets weet.”