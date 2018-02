Wie zag Rudi Govaerts uit Galmaarden?

Galmaarden - Op vraag van het parket van Halle-Vilvoorde verspreidt de politie volgend opsporingsbericht:

Op dinsdag 13 februari 2018 omstreeks 19u30 werd de 61-jarige Rudi Govaerts voor het laatst gezien aan zijn woning in de Hollestraat in Galmaarden. Sindsdien ontbreekt elk spoor van hem. De man is struis gebouwd en ongeveer 1m85 lang. Hij heeft lang blond haar, blauwgrijze ogen en draagt een stoppelbaard. Hij heeft meerdere moedervlekken en heeft een onverzorgd voorkomen. Rudi Govaerts verplaatst zich met zijn auto, een lichtgrijze Mercedes C220 met nummerplaat 1-EUO-128. Op het ogenblik van zijn verdwijning droeg de man een bruine hoed, een bruine vest, een zwarte jeans en donkere schoenen. Hebt u Rudi Govaerts of zijn voertuig nog gezien of weet u waar hij is, neem dan contact op met de speurders via het gratis nummer 0800 30300. U kan uw tips ook sturen naar opsporingen@police.belgium.eu Dit bericht kan u nalezen op www.politie.be.