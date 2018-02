Was het misbruik of verkrachting? Opnieuw ophef in Frankrijk nadat man (28) seks had met elfjarig meisje

In Frankrijk heerst heel wat verontwaardiging om een zaak waarin een 29-jarige Fransman terecht staat voor seksuele betrekkingen met een elfjarig meisje. Volgens de familie heeft hij het jonge slachtoffer verkracht, terwijl er volgens de Openbaar Aanklager enkel sprake is van seksueel misbruik. En dat is belangrijke nuance in de Franse wetgeving.

Volgens de advocaten van de dader ontmoette het tweetal elkaar in het park, waarna het meisje vrijwillig met hem zou zijn meegegaan naar zijn appartement. Daar zou ze ingestemd hebben met geslachtsgemeenschap. De familie van het meisje diende na het incident echter een klacht in voor verkrachting. Ze zou veel te jong en verward geweest zijn om weerstand te kunnen bieden.

Toch was er volgens de aanklagers geen sprake van geweld of dwang, en kan er dus niet over verkrachting gesproken worden. De Franse wet definieert een verkrachting namelijk als seksuele penetratie onder geweld, dwang, bedreiging of verrassing. De man moet volgens de Openbaar Aanklager dus enkel terecht staan voor “seksueel misbruik van een minderjarige jonger dan vijftien”, en dus niet voor verkrachting.

“Weerloze gansjes”

Dinsdag vond de zaak plaats in een rechtbank in een Parijse buitenwijk, waar de verdediging van de dader nog eens extra olie op het vuur goot. Hun cliënt, toen 28 jaar oud, zou gedacht hebben dat het meisje al zestien was. “Ze bleek nu elf jaar en tien maanden oud, dus bijna twaalf jaar. Dat verandert het hele verhaal. Ze is geen kind meer”, zei advocaat Marc Goudarzian. Zijn collega Sandrine Parise-Heideige ging nog een stapje verder. “We hebben hier niet te maken met een seksueel roofdier die uit is op weerloze gansjes.”

Kinderrechtengroepen en psychiaters, die in de zaak getuigd hebben, argumenteerden anders. En ook Carine Diebolt, advocate van de familie, vroeg de rechtbank om de aanklacht te veranderen naar verkrachting. Zelfs de rechtbankvoorzitter veegde het oordeel van de Openbaar Aanklager van tafel en verwees naar een bijkomend onderzoek, waardoor de zaak voor onbepaalde tijd is uitgesteld. Volgens Diebolt een eerste overwinning. “We willen dat het meisje kan verhoord worden als verkrachtingsslachtoffer.”

Als de man veroordeeld wordt voor seksueel misbruik, riskeert de verdachte - een vader van twee - een celstraf tot vijf jaar. Maar als hij vervolgd wordt voor verkrachting, dan kan zijn celstraf oplopen tot twintig jaar.

Advocaten Marc Goudarzian en Sandrine Parise-Heideige. Foto: AP

Gelijksoortige zaak

Het is al de tweede keer op korte tijd dat Frankrijk met een gelijksoortige zaak te maken krijgt. In november werd een man uit Kaapverdië door het Franse gerecht vrijgesproken voor seks met een elfjarig meisje. Volgens het vonnis was er namelijk geen sprake van seks onder dwang.

Frankrijk heeft overigens geen minimumleeftijd waarop iemand ermee kan instemmen seks te hebben. Wat dus vaak tot een dunne en moeilijke grens leidt. Al oordeelde het Franse hooggerechtshof dat kinderen van vijf jaar of jonger sowieso niet kunnen instemmen. De Franse regering heeft alvast een wetsvoorstel ingediend om die minimumleeftijd beter af te bakenen en sowieso onder een bepaalde leeftijdsgrens te spreken van dwang.